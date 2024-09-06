美網／去年爭冠失利經驗化為動力 莎芭蓮卡再闖女單決賽

女網世界排名第2的白俄羅斯好手莎芭蓮卡把去年在美國網球公開賽決賽敗給高芙（Coco Gauff）的失敗經驗化為動力，今天擊敗地主選手納瓦洛，今年再度挺進冠軍賽。

路透社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）力抗艾許球場（Arthur Ashe Stadium）觀眾的噓聲，以6比3、7比6（7/2）擊敗地主選手納瓦洛（Emma Navarro），闖進女單決賽。莎芭蓮卡表示，她在今年的比賽中能更從容不迫應對壓力。

澳洲公開賽冠軍得主莎芭蓮卡告訴記者：「去年是非常慘痛的經驗和教訓。今天比賽時，我的心態像是…（比賽失利）這種事不會再發生。」

她指出：「慘痛的失敗從來不會讓我感到沮喪…只會激勵我重新再來，並且更努力再嘗試一次，也許就像在過去不曾取得成功的事上付出更多努力一樣。」

莎芭蓮卡接下來將於7日迎戰另一位地主選手皮古拉（Jessica Pegula），爭奪美網女單金盃。

莎芭蓮卡並說：「每次回到這裡，我都抱持這種積極的想法，像是來吧，也許這一次（能奪冠）。每次我都希望有朝一日能捧起那座美麗的金盃，我現在仍抱持這種希望。」