美網／逆轉穆霍娃首闖決賽 地主皮古拉將與莎芭蓮卡爭后冠

美國好手皮古拉今天在美國網球公開賽女單4強賽上演漂亮逆轉秀，終場以1比6、6比4、6比2技壓捷克對手穆霍娃，生涯首度闖進大滿貫賽單打決賽。

世界排名第6的皮古拉（Jessica Pegula）失首盤後急起直追，最終擊敗世界排名第52的穆霍娃（Karolina Muchova），接下來將與白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭冠。

法新社報導，皮古拉坦言：「我覺得我很幸運還沒出局。她（穆霍娃）讓我看起來像新手，感覺她要打垮我，我都快哭了，但後來點點滴滴水到渠成。我也不知道我是如何扭轉局面。」

皮古拉在北美夏季硬地網賽16場比賽繳出15勝佳績，包括在多倫多贏得冠軍，並且在辛辛那提（Cincinnati）打到決賽，但最後敗給莎芭蓮卡而屈居亞軍。

皮古拉說：「現在有機會復仇，但要打敗她不容易。」