快訊

剩柯文哲還在猶豫！京華城案「第4名」羈押被告 應曉薇今抗告

果粉開心！iPhone 16 Pro系列鏡頭升級 滅絕iPhone 15 Pro拍照「一大痛點」

別再帶它登機了！超夯行李箱「近裸身」上秤 空姐曝結果勸世：哪間能帶？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／逆轉穆霍娃首闖決賽 地主皮古拉將與莎芭蓮卡爭后冠

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
有「富豪千金」稱號的美國好手皮古拉闖進美網女單決賽。 美聯社
有「富豪千金」稱號的美國好手皮古拉闖進美網女單決賽。 美聯社

美國好手皮古拉今天在美國網球公開賽女單4強賽上演漂亮逆轉秀，終場以1比6、6比4、6比2技壓捷克對手穆霍娃，生涯首度闖進大滿貫賽單打決賽。

世界排名第6的皮古拉（Jessica Pegula）失首盤後急起直追，最終擊敗世界排名第52的穆霍娃（Karolina Muchova），接下來將與白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭冠。

法新社報導，皮古拉坦言：「我覺得我很幸運還沒出局。她（穆霍娃）讓我看起來像新手，感覺她要打垮我，我都快哭了，但後來點點滴滴水到渠成。我也不知道我是如何扭轉局面。」

皮古拉在北美夏季硬地網賽16場比賽繳出15勝佳績，包括在多倫多贏得冠軍，並且在辛辛那提（Cincinnati）打到決賽，但最後敗給莎芭蓮卡而屈居亞軍。

皮古拉說：「現在有機會復仇，但要打敗她不容易。」

美網

延伸閱讀

美網／4強擊敗地主納瓦洛 莎芭蓮卡連2年爭冠

美網／球王辛納退俄名將梅德維夫 闖4強再寫特別紀錄

美網／奧運嗆中國鄭欽文 納瓦洛再轟：她從青少年就不尊重我

美網／直落三退德米納爾 英國新星德瑞波首闖大滿貫男單4強

相關新聞

美網／逆轉穆霍娃首闖決賽 地主皮古拉將與莎芭蓮卡爭后冠

美國好手皮古拉今天在美國網球公開賽女單4強賽上演漂亮逆轉秀，終場以1比6、6比4、6比2技壓捷克對手穆霍娃，生涯首度闖進...

美網／4強擊敗地主納瓦洛 莎芭蓮卡連2年爭冠

女網世界排名第2的白俄羅斯好手莎芭蓮卡今天以6比3、7比6（7/2）擊敗地主納瓦洛，連續兩年挺進美國網球公開賽女單決賽，...

美網／球王辛納退俄名將梅德維夫 闖4強再寫特別紀錄

今年3度在大滿貫碰頭，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今天複製澳網結果，他以6：2、1：6、6：1、...

美網／奧運嗆中國鄭欽文 納瓦洛再轟：她從青少年就不尊重我

美國女將納瓦洛（Emma Navarro）巴黎奧運輸球後，與中國大陸選手鄭欽文在網前發生爭執，並表示「我不想尊重她」。如今她晉級美國網球公開賽4強，受訪時再度狙擊鄭欽文，直呼從青少年時期就不喜歡她。

美網／直落三退德米納爾 英國新星德瑞波首闖大滿貫男單4強

英國新星德瑞波（Jack Draper）今天在美國網球公開賽以6比3、7比5、6比2拍落世界排名第10的澳洲好手德米瑙爾...

美網／皮古拉退球后創個人紀錄 4美國地主選手搶攻單打4強

世界女單球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），今天在美網女單8強賽遭遇地主好手皮古拉（Jessica Pegula），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。