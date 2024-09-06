美網／4強擊敗地主納瓦洛 莎芭蓮卡連2年爭冠
女網世界排名第2的白俄羅斯好手莎芭蓮卡今天以6比3、7比6（7/2）擊敗地主納瓦洛，連續兩年挺進美國網球公開賽女單決賽，再下一城就能抱回生涯第3座大滿貫賽單打金盃。
法新社報導，納瓦洛（Emma Navarro）在生涯首場大滿貫賽4強賽中全力拚戰，第2盤在3比5落後下把握住機會迎頭趕上，逼入搶7局。莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）最後技壓這位23歲的美國選手。
莎芭蓮卡全場打出34個致勝球，納瓦洛則是13個。
莎芭蓮卡在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）告訴觀眾：「大家現在才幫我加油，好哇，有點太晚囉。」
「我沒去管會在決賽碰上誰，因為今晚我聽到觀眾為我的對手加油。」
她還說：「我告訴自己要保持專注。」
這位兩屆澳洲公開賽冠軍得主接下來將迎戰另一位地主選手皮古拉（Jessica Pegula）或捷克的穆霍娃（Karolina Muchova），爭奪7日美網女單金盃。
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