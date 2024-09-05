美網／直落三退德米納爾 英國新星德瑞波首闖大滿貫男單4強

英國新星德瑞波（Jack Draper）今天在美國網球公開賽以6比3、7比5、6比2拍落世界排名第10的澳洲好手德米納爾（Alexde Minaur），生涯首度闖進大滿貫賽4強。

法新社報導，德瑞波成為繼墨瑞（Andy Murray）12年前封王後首位挺進美網男單4強的英國選手。

世界排名第25名的德瑞波接下來將迎戰頭號種子義大利球王辛納（Jannik Sinner）或2021年奪冠的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），爭奪8日決賽門票。

今天第2盤開打不久後，左手持拍的德瑞波一度申請醫療暫停，讓右大腿綁著繃帶包紮，但最後仍擊敗對手勝出。

22歲的德瑞波說：「感覺真棒。這是我第一次在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）打球，這對我而言意義重大。」

德瑞波先前曾與德米納爾交手3次，但3次都落敗。他說：「我今天穩紮穩打。我覺得這是我很長一段時間以來，體能處於最佳狀態的時候。」

他說：「也許是德米納爾有一些身體上的問題，但他是一名很棒的鬥士。」

德瑞波今年夏天勢不可當，在德國斯圖加特（Stuttgart）網賽贏得個人首座ATP單打冠軍，之後在溫布頓網球錦標賽前的女王杯網賽（Queen's ClubChampionships）擊敗西班牙新生代好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天又在美網以直落三氣勢晉級男單4強。