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美網／手腕傷勢休9個月 穆霍娃回歸重返4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

去年美網打進4強，捷克女將穆霍娃（Karolina Muchova）看似攀向高峰，但美網後的手腕傷勢讓她休息長達9個月，不過今年6月回歸後她找回自信，重返紐約以非種子之姿一路挺進，今天8強賽再以6：1、6：4擊敗列22種子的巴西對手瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia），連兩年都打進美網4強。

第二盤穆霍娃申請傷停治療，還因腸胃不適離開球場數次，但回到球場仍保持專注力，只花1小時又25分鐘就拿到4強門票，打出傷後回歸代表作。

「有點怪的比賽，我必須這樣說。」穆霍娃賽後接受場中訪問提到，今天自己遇到一些問題，並不想多去評論，「我很開心我完成了，跑去廁所又回來，如果打擾到任何人我很抱歉，但我別無選擇。」

穆霍娃去年打進美網4強後就沒有參賽紀錄，今年2月動了右手腕手術，美網才是她回歸的第6場比賽，目前世界排名52的她提到，去年就是在美網傷到手腕，自己生涯經過很多傷病，但這個右手腕傷勢是最嚴重之一，「回頭看，會覺得時間過得真快，我感覺自己回到堅強，但2月時，我無法總是那麼積極，那是很難熬的時刻，我手臂無法移動且無能為力。」

「但我總是試著將專注力防盜，什麼是我能康復的第一步？我有很棒的醫療團隊，我非常感謝，現在我在這，沒有痛感的打球。」穆霍娃說。

美網

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