美網／帝亞佛靠對手退賽晉4強 男單決賽睽違18年有地主爭冠！

美國網球明星帝亞佛今天在美國網球公開賽男單8強以6比3、6比7（5）、6比3、4比1領先時，對手保加利亞老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）因傷棄賽，讓他自動取得晉級。

這是帝亞佛（Frances Tiafoe）3年來第2度在美網男單躋身4強。

路透社報導，帝亞佛下一戰將與大會第12種子、美國同胞弗里茨（Taylor Fritz）爭奪決賽門票，代表這將是睽違18年來，美網男單決賽終於又見地主好手。

大會第9種子迪米特洛夫今天在第3盤結束後下場接受治療，回到場上後，他忍著疼痛勉強揮拍，最後在團隊建議下退出比賽。

迪米特洛夫在今年溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）第4輪比賽中對陣俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）時，也因傷退賽。

帝亞佛在網前擁抱迪米特洛夫，並低調慶祝這場勝利。