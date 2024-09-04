美網／擊敗西班牙女將巴多薩 地主納瓦洛挺進女單4強

美網大會第13種子納瓦洛（Emma Navarro）今天以6比2、7比5擊敗西班牙女將巴多薩（Paula Badosa），首次挺進美國網球公開賽4強。

法新社報導，納瓦洛日前以6比3、4比6、6比3擊敗衛冕冠軍高夫（Coco Gauff），闖進美網公開賽8強，這是她今年第2次在大滿貫賽事擊敗美國同胞。

巴多薩今天在第2盤以5比1擊敗納瓦洛，但納瓦洛隨後以6比2、7比5直落二擊敗對手。

納瓦洛接下來將迎戰白俄羅斯第2種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）或是2024巴黎奧運網球女單項目摘金的中國女將鄭欽文，以爭奪冠軍賽門票。

23歲的納瓦洛在首盤第2局和第8局破了對方發球局，比賽持續了29分鐘。緊張的巴多薩這盤出現16個非受迫性失誤，納瓦洛僅有少少的5個。