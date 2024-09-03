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美網／出身富二代老被誤認有僕人伺候 美國女將皮古拉喊冤

中央社／ 紐約2日綜合外電報導
皮古拉。 美聯社
皮古拉。 美聯社

美國網球選手皮古拉（Jessica Pegula）有個身價達數十億美元的體育大亨老爸，導致部分球迷以為她身邊隨時有管家僕人伺候著，讓30歲的她直呼「有些困擾」且「太誇張」。

法新社報導，從皮古拉今天以6比4、6比2直落兩盤擊敗俄羅斯對手施耐德（Diana Shnaider）、晉級美國公開賽女單8強看來，不難看出她是技巧高超的職業選手。

但她發現，她幾乎無法把自己的財力與父親泰瑞（Terry Pegula）的區隔開來。老皮古拉不僅是石油大亨，也是職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾（BuffaloBills）和北美職業冰球聯盟NHL水牛城軍刀（BuffaloSabres）這兩支球隊的老闆。

「富比世」（Forbes）估計，老皮古拉淨值達77億美元（約新台幣2490億元）。

小皮古拉自己在網壇表現也很傑出，拿過6座冠軍，累計獎金直逼1500萬美元（約新台幣4.8億元）。

女網世界排名第6的她說：「日前我接受媒體採訪時，有記者問什麼是事最讓人困擾。」對此，她說：「是有些人以為我有管家、有司機接送、有私人禮車，甚至搭私人飛機趴趴走。而我絕對不是這麼過日子的。」

她說：「這造成小小的困擾，但老實說其實有點可笑，因為認識的人當中，沒有人的日子是那麼過的，會不會太誇張。」

球迷之所以好奇皮古拉的私生活，是因為她上週在社群網站分享影片，秀出自己搭紐約地鐵來避開曼哈頓擁擠的街道，而非開車。

除了皮古拉，同樣闖進本屆美網女單8強的地主選手納瓦洛（Emma Navarro）也是富二代。

22歲納瓦洛的父親班（Ben Navarro）不僅曾任花旗集團（Citigroup）副總裁，也是薛曼金融集團（Sherman Financial Group）創辦人，富比世估計身價達15億美元（約新台幣485億元）。

小納瓦洛目前在女網世界排名12，本屆美網賽事在第4輪撂倒去年冠軍高夫（Coco Gauff）後闖進8強。她剛起步的職業生涯中拿過1座冠軍，目前為止累計獎金達250萬美元（約新台幣8100萬元）。

從今年女單籤表來看，皮古拉和納瓦洛是有可能在7日的女單決賽碰頭的。但首先，皮古拉4日必須先在8強賽面對世界排名第1的波蘭名將斯威雅蒂（IgaSwiatek），納瓦洛則是得先和西班牙的巴多薩（PaulaBadosa）捉對廝殺。

美網

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