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美網／男單澤瑞夫、帝亞佛晉8強

中央社／ 紐約1日綜合外電報導
澤瑞夫。 路透
澤瑞夫。 路透

德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）今天擊敗日裔美籍小將中島，生涯第4度打進美國網球公開賽男單8強；地主帝亞佛（Frances Tiafoe）則是連續第3年闖進美網8強。

綜合法新社和路透社報導，大會第4種子澤瑞夫以3比6、6比1、6比2、6比2擊敗地主中島（Brandon Nakashima），拿下生涯第450勝。

2020年美網亞軍澤瑞夫接下來8強賽將迎戰地主弗里茨（Taylor Fritz）。

大會第12種子弗里茨今天也是打4盤，終場以3比6、6比4、6比3、6比2力克第8種子挪威對手魯德（Casper Ruud），連續第2年挺進美網8強。弗里茨與路德3度交手，這次他首度打贏對方。

帝亞佛以6比4、7比6（7比3）、2比6、6比3擊敗澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin），挺進8強。巴比倫曾在前一輪爆冷擊敗塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）。

帝亞佛接下來將出戰保加利亞的迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），爭奪4強門票。

弗里茨和帝亞佛闖進美網8強後，同胞保羅（Tommy Paul）有望成為第3位晉級的地主選手，不過得先通過世界球王辛納（Jannik Sinner）的考驗。保羅和來自義大利的辛納將在明天捉對廝殺。

美網

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