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美網／約克維奇出局 嘆奧運累壞了

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
剛拿下奧運金牌的約克維奇（圖），在美網爆冷不敵澳洲好手巴比倫。 美聯社
剛拿下奧運金牌的約克維奇（圖），在美網爆冷不敵澳洲好手巴比倫。 美聯社

美國網球公開賽男單賽事連續兩天爆冷門，繼第三種子阿爾卡拉斯於第二輪出局後，挑戰男單衛冕的第二種子約克維奇也在昨天的第三輪以四比六、四比六、六比二、三比六不敵澳洲巴比倫，相隔十七年再度無緣美網十六強，賽後約克維奇也直言，巴黎奧運奪下金牌讓他耗盡心力，對美網備戰也造成影響。

去年橫掃三座大滿貫冠軍的約克維奇，今年挑戰澳網、法網衛冕都失利後，溫網則是連兩年在決賽吞敗，不過在巴黎奧運賽場上他則是一路殺進到金牌戰，並擊敗「小蠻牛」阿爾卡拉斯，奪下個人生涯首面奧運金牌。

約克維奇昨天第三輪因為發球不佳陷入苦戰，在無緣衛冕後也直呼自己打出了生涯最糟糕的一戰，並認為今年美網戰局將在他和阿爾卡拉斯出局後變得更難預測。

約克維奇直言奧運賽程確實造成影響，「我花了很多心力來贏得金牌，讓我來到紐約後狀態不是最佳，但我仍是盡了最大努力。不過我身體並沒有問題。」

至於我國女雙好手詹皓晴，昨天則與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在女雙第二輪賽事，以七比六（九比七）、六比七（四比七）、六比四擊敗地主組合柯利姐妹檔，挺進十六強。

約克維奇 美網 詹皓晴 阿爾卡拉斯

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