美網／史上最晚凌晨才開打 莎芭蓮卡克服開局頹勢晉第4輪

白俄羅斯名將、去年美國網球公開賽女單亞軍莎芭蓮卡，今天凌晨在美網史上最晚展開的賽事中，克服開局不穩的表現，以2比6、6比1、6比2擊敗第29種子亞歷山卓娃，晉級第4輪。

路透社報導，開賽之初，澳網女單冠軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的表現因一連串非受迫性失誤受到影響，在33分鐘內丟掉首盤。

但26歲的第2種子莎芭蓮卡隨即找回狀態，在第2盤取得3比1的領先，隨後即以令人驚嘆的球威，壓制氣勢高昂的俄羅斯對手亞歷山卓娃（EkaterinaAlexandrova）而扳平賽局。

來到決勝盤，莎芭蓮卡以5比零領先後意外被破發，但她隨即以一記反手致勝球給狀況逐漸下滑的亞歷山卓娃致命一擊，讓留到最後的觀眾大呼過癮。