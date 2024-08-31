美網／地主內戰逮滿5盤 帝亞佛力克謝爾頓挺進16強

美國網球公開賽男單第3輪今天上演地主5盤大戰，帝亞佛（Frances Tiafoe）最終以4比6、7比5、6比7（5比7）、6比4、6比3力克同胞謝爾頓（Ben Shelton），挺進16強。

路透社報導，帝亞佛今天鏖戰4小時後勝出，為去年美網8強打4盤敗給謝爾頓報一箭之仇。兩人過去都曾闖進美網4強，先前兩度交手都是謝爾頓贏球。

他們在場外是好朋友，謝爾頓賽前承諾會暫時把友誼擺一邊「大戰」一場。兩人今天的激戰確實讓觀眾看得很過癮。

謝爾頓。 路透

帝亞佛說：「謝爾頓是很棒的球員，真的很讚。他每一種球都會去救，完全沒在擔心的，真的很煩。他發球很強，在場上精力充沛。」

「他能打出精彩好球，我也是。我們移位都很不錯，因此戰況就是高潮迭起。真心希望大家都很享受這場演出、這場4小時大戰。」