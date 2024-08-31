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美網／挺過史維托莉娜考驗 衛冕冠軍高芙晉女單16強

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
尋求衛冕的美國女網新秀高芙在丟了首盤後及時回神，以3比6、6比3、6比3擊敗烏克蘭好手史維托莉娜，晉級16強。 美聯社
尋求衛冕的美國女網新秀高芙在丟了首盤後及時回神，以3比6、6比3、6比3擊敗烏克蘭好手史維托莉娜，晉級16強。 美聯社

尋求衛冕的美國女網新秀高芙（Coco Gauff）今天在丟了首盤後及時回神，以3比6、6比3、6比3擊敗烏克蘭好手史維托莉娜，晉級美國公開賽女單16強，讓自己信心大增。

路透社報導，大會第3種子高芙在美網前兩輪只丟了6局，在對戰史維托莉娜（Elina Svitolina）時面臨迄今最嚴峻的考驗，但她漸入佳境，最終仍技高一籌力克對手。

高芙在場上接受訪問時說：「我知道今天的比賽將很難打。史維托莉娜是一名戰士，每次我對上她時，我就知道我必須拿出我最佳的表現。」

「我覺得我打得很好，除了最後一個發球局外，我發球比上一場好很多，但整體而言，我對我能發揮的實力感到自豪。」

高芙在第一盤漂亮化解在開局不久後出現的兩個破發點，這時比數來到2比2，但大會第27種子史維托莉娜持續對高芙施壓，破發取得5比3領先，之後保發勝出，她在這一盤贏得最後11分，掌控戰局。

但史維托莉娜無法延續進攻氣勢，在第2盤突然開始偏向防守，這時高芙趁機破發取得4比2領先，之後保發拿下第2盤。

高芙在決定勝負的第3盤拿出最佳表現應戰，一開始就破了對方的發球局。

高芙力拚衛冕。 法新社
高芙力拚衛冕。 法新社

下一局，高芙與史維托莉娜來回對抽37下勝出，取得2比0領先，然後兩度破發取得4比1領先，奠定勝基。高芙懷著期待參加美網，希望擺脫近來令人失望的成績。

高芙力拚成為自前輩小威廉絲（Serena Williams）2012年到2014年連奪3屆冠軍以來，首位衛冕美網女單冠軍的選手，她下一戰將出戰同胞納瓦洛（Emma Navarro）。大會第13種子的納瓦洛上月在溫布頓網球錦標賽第4輪淘汰高芙。

高芙說：「我覺得在溫布頓的那場比賽，我在場上精神上是真的崩潰了。我非常挫折，她打得很好。」

「我必須預期她會發揮最佳狀態，我只知道我必須全力以赴，從頭到尾都要戰戰兢兢應戰。」

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