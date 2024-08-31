美網／詹皓晴3盤大戰力退地主 台俄組合晉女雙16強
台灣網球好手詹皓晴今天與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在美國網球公開賽女雙次輪，與地主組合C．寇爾里與I．寇爾里激戰3盤後，最終以7比6（9比7）、6比7（4比7）、6比4勝出，闖進16強。
詹皓晴這次美網同時報名女雙、混雙項目，儘管混雙首輪出局，但女雙與俄羅斯選手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）首輪在歷經3盤大戰後攜手挺進次輪。
詹皓晴與俄羅斯選手庫德梅托娃今天出戰美國姊妹花C．寇爾里（Carmen Corley）與I．寇爾里（IvanaCorley），同樣也打得不輕鬆，首盤就鏖戰至搶7，「台俄聯軍」一連化解對方3個破發點，才以7比6（9比7）拿下。
雙方次盤歷經兩度互破後，再度進入搶7大戰，「台俄聯軍」未能把握機會，以6比7（4比7）讓出。
進入決勝盤後，「台俄聯軍」兩度成功破發，取得5比2領先優勢，面對對手頑強抵抗，「台俄聯軍」最終頂住壓力，以6比4贏得勝利。
詹皓晴生涯第4度挺進美網女雙16強，接下來將與庫德梅托娃一同迎戰英國的達特（Harriet Dart）與法國的派瑞（Diane Parry），爭奪晉級8強的機會。
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