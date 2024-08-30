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美網／球王辛納本季50勝晉級第3輪 球后斯威雅蒂也過關

中央社／ 紐約29日綜合外電報導
世界球王辛納（Jannik Sinner）今天拿下個人今年第50勝 歐新社
世界球王辛納（Jannik Sinner）今天拿下個人今年第50勝 歐新社

世界球王辛納（Jannik Sinner）今天拿下個人今年第50勝，晉級美國網球公開賽男單第3輪；世界球后斯威雅蒂（Iga　Swiatek）也過關。

法新社報導，23歲的義大利好手辛納以6比4、6比0、6比2輕取世界排名49的美國對手米歇爾森（Alex　Michelsen），連續第4年挺進美網32強。

辛納兩週前才在辛辛那提（Cincinnati）擊敗米歇爾森，再度交手又獲勝，取得個人今年硬地球場第30勝。辛納打出28記致勝球，破發球局8次。

辛納說：「他是非常難纏的對手。我們在辛辛那提交手過，我知道會如何，他也有點心理準備。」

辛納當時在辛辛那提抱回個人本季第5座ATP單打冠軍，隔天爆出今年3月兩度檢測一種合成代謝類固醇呈陽性，但逃過禁賽，有關當局接受他的解釋，判定是無意間受到汙染。

辛納接下來將出戰澳洲的歐康奈爾（ChristopherO'Connell），爭奪16強門票。

蘭好手斯威雅蒂直落二包含賞對手一個「貝果」晉級女單第3輪。 歐新社
蘭好手斯威雅蒂直落二包含賞對手一個「貝果」晉級女單第3輪。 歐新社

美網女單方面，波蘭好手斯威雅蒂也晉級第3輪，她以6比0、6比1淘汰世界排名217的日本選手柴原瑛菜（Ena Shibahara），拿下個人今年第55勝。

2022年美網封后的斯威雅蒂只花65分鐘就解決26歲的柴原瑛菜，下一場對手將是俄羅斯的帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。

斯威雅蒂原本有可能在4強賽遭遇哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina），但芮芭奇娜在第2輪賽前因傷退賽，法國對手龐榭（Jessika Ponchet）自動晉級第3輪。

美網

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