美網／紐約酷熱飆攝氏35度 官方實施高溫規則可休息10分鐘

隨著氣溫攀升，約5500萬人處於高溫警報下，參加美網的球員與球迷都在努力保持涼爽，畢竟午後的法拉盛草地公園（Flushing Meadows）球場，酷熱的氣溫飆高至攝氏35度。

法新社報導，美國網球明星提亞佛（Frances Tiafoe）今天說：「我流汗流到瘋掉。什麼？外面有華氏95度（攝氏35度）？今天太瘋狂了。」提亞佛與對手謝夫成柯（Alexander Shevchenko）兩人是在美國網球公開賽（US Open）第2輪交鋒，結果謝夫成柯在第3盤中退賽。

在艾許球場（Arthur Ashe Stadium），提亞佛將換下的5件球衣扔在椅子旁邊，每件都是一堆汗、溼成一片。

俄羅斯選手盧布列夫（Andrey Rublev）、美國小將約維奇（Iva Jovic）還有雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）也都在場邊傳喚醫生。

盧布列夫花了5盤共4個多小時才擊敗瑞德克內希（Arthur Rinderknech），他向醫務人員表示他喝了太多的水，以至於覺得自己肚子裡有一個「嬰兒」。

由於酷熱，美網官方也引用極端高溫規則（extremeheat rule），讓球員在盤間休息10分鐘以恢復體能。對於男性球員來說，高溫規則是在第3盤與第4盤之間生效；對女性球員來說，則是介於第2盤與第3盤之間。