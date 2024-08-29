快訊

2024台北國際滑水賽驚傳事故 工作人員落水失蹤警消緊急搜救

柯文哲暫卸黨主席3個月誰來代理？民眾黨內分析：人選恐是這2人

柯文哲道歉請假3個月自請調查 黃珊珊稱1900萬支出漏報

美網／紐約酷熱飆攝氏35度 官方實施高溫規則可休息10分鐘

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
美網酷熱的氣溫飆高至攝氏35度，球員都要受不了了。 路透通訊社
美網酷熱的氣溫飆高至攝氏35度，球員都要受不了了。 路透通訊社

隨著氣溫攀升，約5500萬人處於高溫警報下，參加美網的球員與球迷都在努力保持涼爽，畢竟午後的法拉盛草地公園（Flushing Meadows）球場，酷熱的氣溫飆高至攝氏35度。

法新社報導，美國網球明星提亞佛（Frances Tiafoe）今天說：「我流汗流到瘋掉。什麼？外面有華氏95度（攝氏35度）？今天太瘋狂了。」提亞佛與對手謝夫成柯（Alexander Shevchenko）兩人是在美國網球公開賽（US Open）第2輪交鋒，結果謝夫成柯在第3盤中退賽。

在艾許球場（Arthur Ashe Stadium），提亞佛將換下的5件球衣扔在椅子旁邊，每件都是一堆汗、溼成一片。

俄羅斯選手盧布列夫（Andrey Rublev）、美國小將約維奇（Iva Jovic）還有雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）也都在場邊傳喚醫生。

盧布列夫花了5盤共4個多小時才擊敗瑞德克內希（Arthur Rinderknech），他向醫務人員表示他喝了太多的水，以至於覺得自己肚子裡有一個「嬰兒」。

由於酷熱，美網官方也引用極端高溫規則（extremeheat rule），讓球員在盤間休息10分鐘以恢復體能。對於男性球員來說，高溫規則是在第3盤與第4盤之間生效；對女性球員來說，則是介於第2盤與第3盤之間。

美網

延伸閱讀

美網／偏頭痛到淚灑球場 雅莎蘭卡為戴墨鏡受訪致歉

美網／史上第一人 約克維奇4大滿貫賽都拿下90勝！

美網／同胞捷雷腹傷退賽 約克維奇跨季10連勝晉級第3輪

美網／溫布頓新科冠軍被爆冷 次輪遭羅馬尼亞黑馬拍落

相關新聞

美網／史上第一人 約克維奇4大滿貫賽都拿下90勝！

尋求衛冕的塞爾維亞名將喬科維奇今天在美國網球公開賽第2輪因同胞捷雷傷退而晉級，收下美網生涯第90勝，個人4大滿貫賽均達9...

美網／偏頭痛到淚灑球場 雅莎蘭卡為戴墨鏡受訪致歉

曾兩度拿下澳網冠軍並登上世界球后寶座的白俄羅斯名將雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），今天在美網女單第2輪賽...

美網／54分鐘就奪勝！謝淑薇混雙開紅盤

登上今年美網海報的我國「一姊」謝淑薇，從混雙開始迎接年度壓軸大滿貫賽程，她和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski...

美網／紐約酷熱飆攝氏35度 官方實施高溫規則可休息10分鐘

隨著氣溫攀升，約5500萬人處於高溫警報下，參加美網的球員與球迷都在努力保持涼爽，畢竟午後的法拉盛草地公園（Flushi...

美網／同胞捷雷腹傷退賽 約克維奇跨季10連勝晉級第3輪

將挑戰生涯第5座美網男單冠軍的約克維奇（Novak Djokovic），今天在男單第二輪賽事遭遇塞爾維亞同胞捷雷（Las...

美網／衛冕冠軍高芙晉級女單32強 因發球太爛賽後加練

美國20歲女將高芙（Coco Gauff）在美國網球公開賽首輪，以6：4、6：0輕取德國37歲老將瑪麗亞（Tatjana Maria），不過她對發球表現不滿意，賽後到練習場加練。 去年高芙在美網

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。