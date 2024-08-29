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美網／史上第一人 約克維奇4大滿貫賽都拿下90勝！

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
約克維奇個人4大滿貫賽均達90勝，成為史上第一人！ 法新社
約克維奇個人4大滿貫賽均達90勝，成為史上第一人！ 法新社

尋求衛冕的塞爾維亞名將約克維奇今天在美國網球公開賽第2輪因同胞捷雷傷退而晉級，收下美網生涯第90勝，個人4大滿貫賽均達90勝，成為史上第一人。

法新社報導，4屆美網冠軍約克維奇（Novak Djokovic）今天前兩盤以6比4拿下，第3盤打到2比0領先時，捷雷（Laslo Djere）決定因傷退賽。

世界排名109的捷雷在輸掉第2盤後曾喊傷停治療。他去年在美網把約克維奇逼入5盤大戰。

37歲的約克維奇在首盤後一度請防護員進場看一下，似乎是身體側面拉傷。

世界排名第2的約克維奇說：「有人退賽不是我們所樂見。拉斯洛（捷雷名）因為受傷有一陣子沒打巡迴賽，他一直很努力回歸。」

約克維奇還說：「面對這種情況，他真的是一位出色的球員，第2盤原本應該是他拿下，他當時以4比2領先。」

「我不知道（我）贏了第2盤是否可能讓他更有負擔。」

約克維奇下一場將出戰澳洲選手巴比倫（AlexeiPopyrin），繼續力拚生涯第25座大滿貫賽金盃紀錄。他在今年澳洲網球公開賽和溫布頓錦標賽都曾擊敗巴比倫。

美網

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