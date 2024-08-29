美網／衛冕冠軍高芙晉級女單32強 因發球太爛賽後加練

美國20歲女將高芙（Coco Gauff）在美國網球公開賽首輪，以6：4、6：0輕取德國37歲老將瑪麗亞（Tatjana Maria），不過她對發球表現不滿意，賽後到練習場加練。

去年高芙在美網拿下生涯首座大滿貫，本屆她名列大會第3種子尋求衛冕。雖只花1小時20分鐘就贏下比賽，拿下跨屆9連勝，但她全場只有1次Ace球，還有9次雙發失誤。

高芙也不滿意自己表現，她受訪時說，「我今天發球表現不好，運氣不錯只被破發一次，但其實可能被破發更多次。」

儘管瑪麗亞世界排名只有第99，但她帶給高芙不小麻煩，高芙直言，「我愛瑪麗亞，但她打球真的很煩人，有時可以輕鬆打出致勝球，但她每次都打切球，所以必須自己發力。」