美網／溫布頓新科冠軍被爆冷 次輪遭羅馬尼亞黑馬拍落

會外賽殺入的羅馬尼亞黑馬魯塞（Elena Gabriela Ruse），今日在女單次輪大爆冷門，以6：4、7：5淘汰溫網新科冠軍雷茨科娃（Barbora Krejcikova），這是是他生涯第1次闖進大滿貫第3輪。

魯塞獲勝後興奮地倒在球場上，賽後受訪時他說道：「天哪！我現在無話可說，這對我來說只是個夢想。」WTA世界女單排名122的她，跌破許多專家的眼鏡，硬是扳倒高居第8的雷茨科娃。雷茨科娃本場比賽打得艱辛，首盤從2：5苦苦追趕卻仍然丟失，第2盤5：4領先的局面卻又遭到魯塞逆轉。

魯塞獲勝後興奮倒地，他表示能夠走到這步在以前只是個夢想。 法新社

魯塞認為到場支持他的父親是他獲勝的原因之一：「。我只是做好比賽內容，我認為我的父親是幸運符。這是他第一次來美國！我很高興能與他同在，這對我來說是非常激動的日子」魯塞即將面對西班牙26種子芭多薩（Paula Badosa），魯賽曾經在2021年贏過芭多薩，將持續爭取16強門票。

雷茨科娃自溫網草地封后之後，狀態持續下滑，巴黎奧運8強出局，還因大腿受傷退出多倫多賽事，他坦承在溫網封后後忙著出席活動並接受採訪，確實帶來影響：「我很享受它，但這消耗許多精力。我仍在努力找到平衡。」雷茨科娃也是本屆美網目前遭淘汰的所有選手中排名最高的。