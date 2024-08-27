美網／約帥直落3笑納開門紅 賽事生涯89勝追平費德勒

約克維奇（Novak Djokovic）今天在2024年美國網球公開賽拿下開門紅，面對摩爾多瓦黑馬阿爾伯特（Radu Albot），這位塞爾維亞老將以6：2、6：2、6：4輕取勝利，追平瑞士傳奇天王費德勒（Roger Federer）的美網89勝，兩人並列史上第2。

約帥在去年美網拿下生涯第24座大滿貫冠軍，今年以衛冕身分再次踏上亞瑟艾許中央球場（Arthur Ashe Stadium）。不過這位前世界球王手感有些冰冷，對上阿爾伯特出現10次雙發失誤，第一發命中率僅 47%，而且有40個非受迫失誤。即便如此，他仍完全掌控局面，用2小時7分鐘直落3贏下首戰。

「我想以正確方式開始比賽，我想我做到了。」賽後受訪時約克維奇表示，第1場比賽有些起伏很正常，並且在奧運紅土奪金後已有3週未出賽。此外，由於他自3月印地安泉大師賽後才重返硬地球場，在各方面都需要時間適應，「我已經6個月沒在硬地球場打球了，仍在尋找最佳狀態，找回場上節奏。」

值得一提的是拿下這場勝利後，約克維奇美網戰績來到89勝，追平費德勒在紐約法拉盛公園創下的89勝紀錄，也僅次於美國傳奇康諾斯（Jimmy Connors）的98勝。如果他今年成功奪冠，將成為賽史16年以來第1位男單衛冕成功的選手，生涯25座大滿貫金盃也將超越澳洲女網傳奇寇特（Margaret Court），成為歷史第1人。