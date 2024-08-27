美網／奧運金牌鄭欽文險爆冷 苦戰3盤逆轉地主拿下開門紅

2024年美國網球公開賽開打，甫於巴黎奧運奪下女單金牌的「中國一姐」鄭欽文對上地主安妮西莫娃（Amanda Anisimova），在讓出首盤後力挽狂瀾，最終實現逆轉，以4：6、6：4、6：2拿下開門紅，也避免首輪爆冷出局。

首度對上在本季復出、先前於多倫多第1次闖入WTA千分等級決賽的安妮西莫娃，鄭欽文意外陷入苦戰。首盤因失誤過多導致1：5落後，苦苦追趕仍不敵對手。不過第2盤開始鄭欽文熱機完畢找回身手，最終在2小時20分鐘的激戰後澆熄安妮西莫娃的復出夢，接下來她將遇到擊敗中國選手袁悅的俄羅斯小將安德瑞娃（Erika Andreeva）。

去年在美網大滿貫躋身8強的鄭欽文坦承，本場比賽相當辛苦，第一盤陷入被動，「什麼也做不了。」好在靠著全場強轟12記愛司，硬是局面討回來，「隨著比賽進行，我開始在硬地球場找到節奏，變得更加穩定也找回信心。」