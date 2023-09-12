聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／約克維奇追平寇特 奪24座大滿貫

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
約克維奇（左）在美網男單封王後換上他與湖人隊布萊恩合影的曼巴T恤，右為居亞的梅德維夫。（新華社）
約克維奇（左）在美網男單封王後換上他與湖人隊布萊恩合影的曼巴T恤，右為居亞的梅德維夫。（新華社）

塞爾維亞網球名將約克維奇昨不只是重返「世界球王」的日子，還是新紀錄誕生的時刻。美網決賽他以6：3、7：6（7：5）、6：3擊退2021年奪冠的俄羅斯好手梅德維夫，迎接個人第4座美網金盃，生涯累積24座大滿貫也追平澳洲女網傳奇寇特，並列網球史上最多。

今年4大滿貫賽，約克維奇全部打進決賽，只有溫布頓在5盤大戰敗給西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。昨一比完賽，小約還換上印著已逝籃球傳奇「小飛俠」布萊恩合照的上衣，將「曼巴精神」和布萊恩24號背號穿上身，讓中央球場球迷響起一陣歡呼。

近10場參加的大滿貫就帶走7座金盃的小約，有一半的大滿貫是年滿30歲後打下，36歲的他還強調不會停下腳步，會在團隊和家人支持下繼續參賽。

今年美網單打冠軍可獲300萬美元（約台幣9630萬元），讓小約單季獎金突破千萬美元大關；昨天他也重返世界第一，累積「在位」周數達到390周，同樣是網壇新猷。

美網 約克維奇 布萊恩 阿爾卡拉斯 梅德維夫

延伸閱讀

美網／約克維奇沒有退休打算 教練：可能打2028年洛杉磯奧運

美網／約克維奇勇奪24冠狂刷紀錄 第4度單年3冠超越費德勒

美網／約克維奇奪第24冠 穿上「曼巴精神」上衣紀念布萊恩

美網／約克維奇復仇退梅德維夫 生涯24座大滿貫寫新猷

相關新聞

美網／約克維奇追平寇特 奪24座大滿貫

塞爾維亞網球名將約克維奇昨不只是重返「世界球王」的日子，還是新紀錄誕生的時刻。美網決賽他以6：3、7：6（7：5）、6：...

美網／約克維奇沒有退休打算 教練：可能打2028年洛杉磯奧運

塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽奪下生涯第24座大滿貫冠軍，他的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）透露約克維奇仍鬥志滿滿，打算參加2028年洛

美網／約克維奇勇奪24冠狂刷紀錄 第4度單年3冠超越費德勒

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天重返世界球王，在美國網球公開賽男單決賽以6：3、7：6（7：5）、6：3擊敗俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），贏下生涯第24

美網／約克維奇奪第24冠 穿上「曼巴精神」上衣紀念布萊恩

今年4場大滿貫全部打進決賽，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）再度包辦澳網、法網和美網金盃，今天以6：...

美網／約克維奇復仇退梅德維夫 生涯24座大滿貫寫新猷

今天重返「世界球王」的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），美網壓軸的男單決賽和俄羅斯好手梅德維夫（Da...

美網／19歲高芙 逆轉球后奪首冠

生涯第二度打進大滿貫決賽，19歲美國好手高芙昨為地主留下金盃，美網決賽她以2：6、6：3、6：2逆轉擊落今天登上「世界球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦