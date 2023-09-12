美網／約克維奇追平寇特 奪24座大滿貫

塞爾維亞網球名將約克維奇昨不只是重返「世界球王」的日子，還是新紀錄誕生的時刻。美網決賽他以6：3、7：6（7：5）、6：3擊退2021年奪冠的俄羅斯好手梅德維夫，迎接個人第4座美網金盃，生涯累積24座大滿貫也追平澳洲女網傳奇寇特，並列網球史上最多。

今年4大滿貫賽，約克維奇全部打進決賽，只有溫布頓在5盤大戰敗給西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。昨一比完賽，小約還換上印著已逝籃球傳奇「小飛俠」布萊恩合照的上衣，將「曼巴精神」和布萊恩24號背號穿上身，讓中央球場球迷響起一陣歡呼。

近10場參加的大滿貫就帶走7座金盃的小約，有一半的大滿貫是年滿30歲後打下，36歲的他還強調不會停下腳步，會在團隊和家人支持下繼續參賽。

今年美網單打冠軍可獲300萬美元（約台幣9630萬元），讓小約單季獎金突破千萬美元大關；昨天他也重返世界第一，累積「在位」周數達到390周，同樣是網壇新猷。