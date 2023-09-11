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美網／約克維奇勇奪24冠狂刷紀錄 第4度單年3冠超越費德勒

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇奪下生涯第24座大滿貫冠軍，狂刷多項新紀錄。 法新社
約克維奇奪下生涯第24座大滿貫冠軍，狂刷多項新紀錄。 法新社

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天重返世界球王，在美國網球公開賽男單決賽以6：3、7：6（7：5）、6：3擊敗俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），贏下生涯第24座大滿貫冠軍，並寫下各種紀錄。

約克維奇24座大滿貫不只是男單首人，也追平澳洲女網傳奇寇特（Margaret Court），並列史上第一。

現年36歲的約克維奇還超越美國傳奇羅塞瓦（Ken Rosewall），成為網球公開化年代後，最年長男單美網冠軍。

約克維奇生涯在四大滿貫都至少奪冠3次，其中澳網10冠、法網3冠、溫網7冠、美網4冠，男子網壇只有他辦到過。今年拿下澳網、法網及美網冠軍更是2011、2015、2021年後，第4度單年奪下3座大滿貫，超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的紀錄。

美網 約克維奇 梅德維夫

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