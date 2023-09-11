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美網／19歲高芙 逆轉球后奪首冠

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
美國好手高芙親吻美網女單冠軍盃，她美夢成真。（法新社）
美國好手高芙親吻美網女單冠軍盃，她美夢成真。（法新社）

生涯第二度打進大滿貫決賽，19歲美國好手高芙昨為地主留下金盃，美網決賽她以2：6、6：3、6：2逆轉擊落今天登上「世界球后」的白俄羅斯名將莎芭蓮卡，落淚迎接個人第一座大滿貫，也成為1999年前輩小威廉絲後首位美網奪冠的地主青少女冠軍選手。

高芙成名甚早，2019年首度參加大滿貫會內賽，就以15歲之齡在溫布頓挺進第四輪，去年法網更打進決賽，但今年溫布頓首輪就出局，讓她聽到不少批評聲。

「我感覺有人會說『喔，她已經達到顛峰，已經玩完了，都是炒作』。」高芙昨天特別提到，感謝這些不相信自己的聲音，如今她用美網金盃證明身手，300萬美元冠軍獎金一併入袋，今天女雙世界排名還將登上世界第一，堪稱雙喜臨門。

加入大小威廉絲姊妹的賽史冠軍行列，高芙透露，兩位網壇傳奇就是自己站在球場的原因，「她們讓我成長過程中能相信夢想。並沒有太多黑人球員能主宰網壇，在我還小的時候，我能記得的就是她們。」她補充說，威廉絲姊妹的成就，讓她相信夢想變成可能實踐的目標，今天自己圓夢，「希望另一個女孩可以看到，也相信自己做得到，未來有天名字也能登上獎盃。」

今年美網也創下特別紀錄，男單、女單、男雙和女雙的世界第一都在壓軸大滿貫後換人。

美網 高芙 溫布頓 莎芭蓮卡 小威廉絲

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