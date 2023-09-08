快訊

蔣萬安怒了！強硬要求基泰負責：否則休想在台北市動任何一案

大直塌陷案 北市府：全力協助住戶向基泰求償、律師費市府補助

美網／納達爾叔叔批當代球員缺乏穩定性 約克維奇不認同

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇不認同納達爾叔叔的觀點。 路透
約克維奇不認同納達爾叔叔的觀點。 路透

納達爾叔叔東尼（Toni Nadal）近日表示，當今網壇競爭力不如過去，不過塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）不同意此說法，他認為這項運動不斷在進化。

東尼認為約克維奇比10年前還弱，幾年前的頂尖好手比現在更有競爭力，納達爾（Rafael Nadal）肯定比梅德維夫（Daniil Medvedev）優秀；墨瑞（Andy Murray）比澤瑞夫（Alexander Zverev）強；瓦文卡（Stan Wawrinka）也優於魯德（Casper Rudd）。

東尼覺得當代好手穩定性不佳，「除了約克維奇和阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）外，大多數球員都讓人失望。」

約克維奇不認同東尼的觀點，他說，「每一代都有偉大的球員，現在是阿爾卡拉斯、辛納（Jannik Sinner）、魯內（Holger Rune）。他們過去2年統治大多數巡迴賽，阿爾卡拉斯的打法非常全面，放在10或15年前一樣會奪冠，每一代都有冠軍級球員。」

針對自己比以前弱，約克維奇認為10年前的他和現在的他，打比賽會不分上下，「當然過去我有更好的體能和機動性，但現在有更多經驗，心理層面變強大。我每年都努力變得更好，這是打贏年輕球員的唯一方法。」

美網

相關新聞

美網／納達爾叔叔批當代球員缺乏穩定性 約克維奇不認同

納達爾叔叔東尼（Toni Nadal）近日表示，當今網壇競爭力不如過去，不過塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）不同意此說法，他認為這項運動不斷在進化。 東尼認為約克維奇比10年

美網／吞貝果後戲劇化逆轉勝 新科球后莎芭蓮卡挺進決賽

下周將成為白俄羅斯史上第二位世界球后的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天在美網女單4強賽遭遇苦戰，面對地主...

美網／場邊遇環保人士抗議 女單4強賽一度中斷30分鐘

地主好手高夫（Coco Gauff）和捷克女將穆霍娃（KarolinaMuchova）的美國網球公開賽女單4強賽今天打到...

美網／不受抗議事件影響 高芙成小威後最年輕決賽地主球員

美國網球公開賽女單4強賽今天登場，首場比賽就上演地主好手高芙（Coco Gauff）與今年法網亞軍捷克穆霍娃（Karol...

美網／謝淑薇「鬼之吊球」讓對手打不到 官方主持人問技巧

我國「一姊」謝淑薇美網和大陸搭檔王欣瑜在美國網球公開賽女雙8強以7：6（3）、3：6 、6：4擊敗第3種子地主組合高芙（Coco Gauff）／皮古拉（Jessica Pegula），謝淑薇的高吊球也

美網／地主凱絲闖4強 將與莎芭蓮卡爭決賽門票

美國女將基斯今天在美國網球公開賽擊敗今年拿下溫網冠軍的捷克好手萬卓索娃，闖進4強後將迎戰即將坐上世界球后寶座的莎芭蓮卡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦