美網／納達爾叔叔批當代球員缺乏穩定性 約克維奇不認同

納達爾叔叔東尼（Toni Nadal）近日表示，當今網壇競爭力不如過去，不過塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）不同意此說法，他認為這項運動不斷在進化。

東尼認為約克維奇比10年前還弱，幾年前的頂尖好手比現在更有競爭力，納達爾（Rafael Nadal）肯定比梅德維夫（Daniil Medvedev）優秀；墨瑞（Andy Murray）比澤瑞夫（Alexander Zverev）強；瓦文卡（Stan Wawrinka）也優於魯德（Casper Rudd）。

東尼覺得當代好手穩定性不佳，「除了約克維奇和阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）外，大多數球員都讓人失望。」

約克維奇不認同東尼的觀點，他說，「每一代都有偉大的球員，現在是阿爾卡拉斯、辛納（Jannik Sinner）、魯內（Holger Rune）。他們過去2年統治大多數巡迴賽，阿爾卡拉斯的打法非常全面，放在10或15年前一樣會奪冠，每一代都有冠軍級球員。」

針對自己比以前弱，約克維奇認為10年前的他和現在的他，打比賽會不分上下，「當然過去我有更好的體能和機動性，但現在有更多經驗，心理層面變強大。我每年都努力變得更好，這是打贏年輕球員的唯一方法。」