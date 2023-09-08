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美網／場邊遇環保人士抗議 女單4強賽一度中斷30分鐘

中央社／ 紐約7日綜合外電報導
女單4強賽第二盤遇到氣候議題環保人士在場邊抗議，一度中斷30分鐘。 路透通訊社
女單4強賽第二盤遇到氣候議題環保人士在場邊抗議，一度中斷30分鐘。 路透通訊社

地主好手高夫（Coco Gauff）和捷克女將穆霍娃（Karolina Muchova）的美國網球公開賽女單4強賽今天打到一半突然喊卡，因為賽中遇到氣候議題環保人士在場邊抗議。

法新社報導，3名身穿寫著「終結化石燃料」字樣上衣的抗議人士開始喊口號後，這場在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）的比賽在第2盤第2局時喊停。

這些抗議人士遭到其他觀眾嘲弄，還有人喊「把他們趕出去」，維安人員隨即介入。

社群媒體上的相關畫面顯示，至少1名抗議人士似乎把他的腳黏在球場混凝土地板上，以免自己被輕易帶離場。

此事發生在當地時間晚間8時剛過不久，穆霍娃正準備在第2盤第2局發球，高夫以6以4、1比0取得領先。比賽喊卡後，兩人耐性等了幾分鐘，但最後離場回到更衣室。

賽事人員花了一番工夫才讓抗議人士離開現場。美聯社報導提到比賽延誤了30分鐘。

電視畫面顯示，高夫和穆霍娃在更衣室放鬆休息，與教練團隊討論狀況。

各地大型運動賽事近來傳出一連串的環保人士抗議事件，今年7月在溫布頓網球錦標賽也有3人因擾亂比賽被捕。他們當時在球場撒下橘色紙屑和拼圖，後來被控嚴重非法侵入，面臨刑事起訴。

不僅網賽遇鬧場，板球、撞球、英式橄欖球、足球和一級方程式F1賽車等運動的大型賽事都有類似的示威事件。

美網

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