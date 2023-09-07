美網／地主凱絲闖4強 將與莎芭蓮卡爭決賽門票

美國女將凱絲今天在美國網球公開賽擊敗今年拿下溫網冠軍的捷克好手萬卓索娃，闖進4強後將迎戰即將坐上世界球后寶座的莎芭蓮卡。

2017年美網亞軍凱絲（Madison Keys）今天打了1小時26分鐘，終場以6比1、6比4直落二擊敗萬卓索娃（Marketa Vondrousova），挺進美網女單4強。

大會第17種子凱絲下一輪將與來自白俄羅斯的第2種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭奪冠軍賽門票。

萬卓索娃今年7月成為首名贏得溫布頓網球錦標賽單打冠軍的非種子女將，她今天對上凱絲9次逼出破發點，但都未能破發。

身為地主選手的凱絲表示，靠著家鄉球迷的支持，她才能在此役9度撐過差點被破發的困境。

凱絲說：「我喜歡在這裡打球，在主場球迷面前感覺任何困境都能迎刃而解。」