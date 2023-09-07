快訊

陸「認房不認貸」催買氣 房市仙丹還是逃命潮？

台鐵內壢車站有人落軌明顯死亡 釐清身分中

快訊／傑尼斯記者會認了性侵事實！社長下台哽咽認錯

美網／盧布列夫8強魔咒延續 梅德維夫熱到崩潰：有人會死

聯合新聞網／ 綜合報導
高溫讓梅德維夫非常難受。 路透
高溫讓梅德維夫非常難受。 路透

俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）在美網男單8強以6：4、6：3、6：4擊敗同胞好手盧布列夫（Andrey Rublev），不過他比賽中邊擦汗邊抱怨，「你無法想像，可能有1個球員會死，他們會看到的。」

比賽現場高溫32度，加上當地環境潮濕，讓梅德維夫滿頭大汗，他說，「第一盤結束後我看不到球了，有點憑感覺在打，盧布列夫也做同樣的事。」梅德維夫強調對手總是永不放棄，自己也是如此，這種環境很殘酷，是一場艱難的勝利。

盧布列夫也談到高溫的影響，「比賽條件不輕鬆，對雙方都是，衝刺時心跳會很快。在這種情況發球會很掙扎，我想辦法在20秒內靜下心來，不讓發球受影響，但全身都在出汗，握把非常滑。」

盧布列夫再一次挑戰4強失利，成為史上大滿貫8強戰績最差球員。 歐洲新聞圖片社
盧布列夫再一次挑戰4強失利，成為史上大滿貫8強戰績最差球員。 歐洲新聞圖片社

值得一提的是盧布列夫再一次挑戰4強失利，延續個人8強魔咒，他在2017年美網、2020年法網、美網，2021年澳網、2022年法網、美網，2023年澳網、溫網及美網都在8強輸球。據統計，盧布列夫是網球公開化年代以來，大滿貫男單8強戰績最差選手，戰績0勝9敗；第2差是羅布雷多（Tommy Robredo）的0勝7敗。

梅德維夫生涯4次闖進美網8強都贏球，4強對手是西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

美網 梅德維夫

相關新聞

美網／3盤激戰拍下地主希望 謝淑薇晉4強力拚重返球后

我國「一姊」謝淑薇美網和大陸搭檔王欣瑜，延續法網驚奇登頂的大滿貫連勝紀錄，今天美網8強賽再以3盤擊落列第3種子的地主組合...

美網／直落3勝澤瑞夫 「小蠻牛」阿爾卡拉斯闖4強締超狂勝率

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的美網衛冕路再進一步，今天他以6：3、6：2、6：4拍下東京奧...

美網／盧布列夫8強魔咒延續 梅德維夫熱到崩潰：有人會死

俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）在美網男單8強以6：4、6：3、6：4擊敗同胞好手盧布列夫（Andrey Rublev），不過他比賽中邊擦汗邊抱怨，「你無法想像，可能有1個球員會死

美網／莎芭蓮卡拍落鄭欽文晉4強 預計下周登世界球后

白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天在美網以直落二擊敗中國選手鄭欽文，順利晉級4強，繼續朝本季第二...

美網／梅德維夫直落三克敵 生涯第4度闖進美網4強

俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天以6比4、6比3、6比4直落三擊敗俄國同袍盧布列夫（Andrey...

美網／地主20歲新星闖4強 將和約克維奇上演世代對決

世界排名47的美國新星謝爾頓（Ben Shelton），第2度挑戰美網會內賽成地主黑馬，今天8強賽在跨日大戰以6：2、3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦