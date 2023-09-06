美網／穆霍娃輕取瑟絲蒂 本季兩度殺進大滿貫女單4強
捷克女將穆霍娃（Karolina Muchova）今天以直落2的盤數輕鬆擊敗羅馬尼亞選手瑟絲蒂（Sorana Cirstea），順利搶下美國網球公開賽女單4強戰門票。
法新社報導，大會第10種子穆霍娃今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）打了1小時38分鐘，終場以6比0、6比3擊敗瑟絲蒂。這是穆霍娃本季第2次晉級大滿貫賽4強，她今年6月曾闖進法網決賽。
穆霍娃接下來將迎戰大會第6種子美國好手高芙（Coco Gauff）。
33歲的瑟絲蒂自2006年展開職業生涯以來，僅兩度打進大滿貫賽8強。
穆霍娃今天比賽一開始就壓著對手打，狠狠懲罰瑟絲蒂每個失誤。她在第1盤很快就破了對手2個發球局，取得3比0領先。
瑟絲蒂在第4局試圖與對手拉鋸，儘管獲得了9個破發點，但沒有拿到任何破發。穆霍娃保住發球局後，以4比0擴大領先差距。瑟絲蒂第5局的發球局再次被破，穆霍娃保發後拿下第1盤。
第2盤開始時瑟絲蒂表現不錯，先保發後又破發，暫以2比0領先。但瑟絲蒂未能延續開盤氣勢，並在第3局中被對手破了發球局，整盤又回到各自保發的局面。
決定性的破發出現在第7局，當時瑟絲蒂以0比40落後，然後她一記正手抽球過低掛網，穆霍娃取得4比3領先。
穆霍娃隨後在第9局破掉瑟絲蒂的發球局，並以1記精彩的正手致勝球鎖定勝利。
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