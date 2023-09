美網／德小將澤瑞夫比賽時 有觀眾喊希特勒口號遭逐出場

德國網球選手澤瑞夫(Alexander Zverev)今天在美國網球公開賽中,向主審裁判抗議有人在觀眾席上對他高喊「希特勒口號」,隨後有一名觀眾遭驅逐出場。

綜合法新與路透社報導,這起事件發生在美網艾許球場(Arthur Ashe Stadium),當時澤瑞夫與義大利好手辛納(Jannik Sinner)的男單16強賽事正進行到第4盤。

澤瑞夫向主審裁判凱塔芳(James Keothavong)投訴看台上傳來喊叫聲,「他剛剛就在那裡喊出世界上最知名的希特勒口號…令人不敢置信」。

凱塔芳隨即與維安人員商量,設法找出這名罪魁禍首。最後,一名戴著藍色棒球帽的男子被揪出並遭勒令離開球場。

