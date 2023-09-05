美網／凌晨1點終於奪勝 澤瑞夫8強對決球王「小蠻牛」

去年因嚴重腳踝傷勢缺席美網，東京奧運奪金的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今年回歸展現身手，今天更在5盤大戰力退第6種子辛納（Jannik Sinner），在超過4小時的跨日大戰以6：4、3：6、6：2、4：6、6：3駛進8強，下戰將強碰尋求衛冕的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

這場中央球場壓軸大戰整整進行4小時又41分鐘，結束時已經超過紐約時間凌晨1點，澤瑞夫笑說：「我希望能打快一點，這是當然，但去年我沒能參賽，錯失這樣的時刻。打到凌晨1點半，在艾許球場這觀眾前，沒有什麼能比這更棒的了。」

澤瑞夫目前排名12雖不如辛納，但美網戰績斐然，2020年打進決賽，隔年也闖進4強，去年才因法網4強賽扭傷腳踝錯過壓軸大滿貫。今年回歸賽場，他法網再度打進4強，今天在馬拉松大戰再退辛納，本季戰績推進到42勝20敗。

大傷後回歸，澤瑞夫透露，打到四盤就已經十分疲憊，「我想他應該比我更健壯，儘管他抽筋了，我仍認為他身體狀態比我好。」但他第五盤仍掌握局面，他將勝利歸功現場球迷，「沒有這些力量，沒有這些觀眾，這些都不可能發生。」

澤瑞夫形容，今天的勝利堪稱職業生涯最佳時刻之一，「傷後回歸，經過這一切後，我很期待下一步會發生什麼事。」

8強將對決衛冕冠軍阿爾卡拉斯，澤瑞夫說：「我不知道結果會如何，但我會付出所有，一如繼往，從第一分奮戰到最後。」他笑著補充說，經過今天五盤大戰，肯定要先好好恢復，「但我會準備妥當。」

辛納連兩年都成跨日大戰的悲劇主角，去年8強賽，他和阿爾卡拉斯進行了5小時15分鐘瘋狂大戰，比賽結束時已經是紐約當地凌晨2點38分，今天又成「苦主」。