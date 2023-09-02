美網／王欣瑜美網3輪逆轉勝 首闖大滿貫賽單打16強
中國女將王欣瑜今天以4比6、6比3、6比2上演3盤逆轉勝，擊敗斯洛伐克對手史科米多娃，挺進美國網球公開賽女單第4輪，生涯首闖大滿貫賽單打16強。
法新社報導，來自深圳的21歲好手王欣瑜之前在美網都在首輪打包，不過今年美網表現可圈可點，今天打敗史科米多娃（Anna Karolina Schmiedlova）後將於3日的第4輪對上大會第10種子捷克的穆霍娃（Karolina Muchova），爭搶8強門票。
王欣瑜希望向偶像李娜看齊。李娜在2011年法國網球公開賽和2014年澳洲網球公開賽封后，成為第一位也是唯一贏得大滿貫賽單打冠軍的中國女子選手。
據報導，王欣瑜今天贏球後表示：「她是中國第一個贏得大滿貫賽的好手，這告訴我們，我們也能辦得到。」
「這非常激勵人心，希望我會成為下一個。」
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