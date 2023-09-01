美網／鏖戰逾2小時 謝淑薇女雙首輪逆轉勝

台灣網球名將謝淑薇力拚大滿貫女雙3連冠，美網與6月攜手在法網奪冠的中國選手王欣瑜搭檔，今天首輪鏖戰逾2小時，以4比6、7比5、6比2擊敗對手，挺進次輪。

謝淑薇世界女子雙打排名第9，今年接連拿下法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽女雙冠軍。美國網球公開賽女雙與王欣瑜攜手，名列第8種子，首輪迎戰捷克新星弗魯維爾托娃（Linda Fruhvirtova）和哥倫比亞選手歐索里奧（Camila Osorio）。

37歲的謝淑薇打法多變，不靠力量取勝，主要在網前伺機而動，21歲的王欣瑜則在底線與年輕氣盛且採強力打法的對手周旋。

這對「海峽組合」一開賽就破發，但首盤失誤偏多，3度未能保住發球局，以4比6失掉一盤。

第2盤雙方勢均力敵，各拿5局後，謝淑薇與王欣瑜在關鍵時刻把握對方失誤成功破發，隨後靠謝淑薇一記直線穿越致勝球順利保發，以7比5扳回一盤。

謝淑薇與王欣瑜後來居上，打出氣勢，第3盤連破對手3個發球局，勝券在握。兩人在第8局把握第2個賽末點，謝淑薇以一記大角度抽球逼對方回球出界，6比2再下一盤，闖過頭關。

此役歷時2小時5分，「海峽組合」8度破發、成功率62%，一發得分率、致勝球數等數據也略勝一籌。

謝淑薇因傷休養18個月後於4月復出，連拿2個大滿貫女雙冠軍，為生涯首見。她共6度拿下大滿貫女雙冠軍，都在法網、溫網，美網女雙最佳成績是2012年止步4強。

謝淑薇爭取美網女雙首冠，下一戰將面對美國瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）與俄羅斯波塔波娃（Anastasia Potapova）組合。她也和薩爾瓦多選手阿雷巴洛（Marcelo Arevalo）搭檔混合雙打，昨天首輪以6比2、6比4擊敗美國組合，晉級16強。