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美網／「丹麥甜心」重返大滿貫 首戰旗開得勝

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
「丹麥甜心」伍茲妮雅琪復出首戰旗開得勝。 法新社
「丹麥甜心」伍茲妮雅琪復出首戰旗開得勝。 法新社

「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）今天在美國網球公開賽以6比3、6比2擊敗俄羅斯資格賽選手普羅佐羅娃（TatianaProzorova），她3年多來的首場大滿貫第1戰就奪勝。

法新社報導，伍茲妮雅琪曾是女網世界排名第一的好手，2020年打完澳洲公開賽後退出網壇，把重心放在家庭生活，並生下2個孩子。她於這個月稍早重返網壇。

伍茲妮雅琪今天出戰世界排名227的普羅佐羅娃，第1盤破發對手3個發球局。普羅佐羅娃是首次在大滿貫會內賽亮相，且這也不過是她生涯第3場巡迴賽級別的賽事。

普羅佐羅娃因腿部傷勢在比賽期間接受治療，最後不敵伍茲妮雅琪這位2009年和2014年美網亞軍得主。伍茲妮雅琪接下來將與曾在大滿貫賽拿過金盃的克薇歐娃（Petra Kvitova）捉對廝殺。

以外卡資格參賽的33歲瓦芝妮雅琪賽後表示，「回歸的感覺太棒了，我2019年之後就沒有再來這裡比賽過，緊張是顯而易見的。」

她補充道：「能有機會再來一次真是太棒了。獲勝的滋味很特別。我喜歡在紐約打球，這裡充滿活力，令人感到興奮。」

美網

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