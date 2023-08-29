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美網／賽事開打 約克維奇力爭大滿貫24冠和重返世界第一

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
約克維奇。 美聯社
約克維奇。 美聯社

美國網球公開賽（US Open）今天開打，塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）力拚第24座大滿貫男單冠軍，他只要在第1輪獲得勝利，即可重登世界排名第一的寶座。

法新社報導，由於拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，約克維奇缺席了去年的美國網球公開賽。今年36歲的他，即將重返久違的美國網球協會（US Tennis Association）金恩夫人國家網球中心（Billie Jean King National Tennis Center）。

名列第2種子的約克維奇即將在可容納2萬3000人的艾許球場（Arthur Ashe Stadium）領銜進行夜場比賽，迎戰排名84的法國選手穆勒（Alexandre Muller）。

無論接下來2週的美網公開賽賽事如何發展，只要1次勝利就能確保約克維奇重返網壇世界排名第一的位置。

約克維奇本月稍早於辛辛那提公開賽（CincinnatiOpen）擊敗世界排名第一的美網公開賽衛冕冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），只需20積分即可重返第一。

美網 約克維奇

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