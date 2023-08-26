美網／2023年收入最高網球員 約克維奇首度登基大坂直美慘跌

美網開打前夕，富比士雜誌於今天公布2023年收入最高網球運動員排行榜，由於費德勒(Roger Federer)去年退休，被排除在榜外，使得目前世界排名第二的塞爾維亞前球王約克維奇(Novak Djokovic)，終於打破費德勒壟斷超過10年以上的榜首地位，以年收3840萬美元(約12.22億台幣)稱霸所有球員，現任球王西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)從去年第10升至第二，至於過去兩年都高居第二的大坂直美，由於懷孕因素未能參賽下，排名慘跌至第九。

富比士2023收入最高網球運動員排名： 1.約克維奇 ─3840萬美金(去年排名五，2711萬美金) 2.阿爾卡拉斯 ─3140萬美金(去年排名十，1090萬美金) 3.斯威雅蒂（Iga Swiatek，女）─2240萬美金(新入榜) 4.梅德維夫（Daniil Medvedev）─2010萬美金(去年排名七，1930萬美金) 5.納達爾(Rafael Nadal) ─1550萬美金(去年排名四，3140萬美金) 6.瑞度卡努（Emma Raducanu，女）─1530萬美金(去年排名六，2110萬美金) 7.高芙(Coco Gauff，女) ─1520萬美金(新入榜) 8.魯德(Casper Ruud) ─1440萬美金(新入榜) 9.大坂直美(女) ─1210萬美金(去年排名二，5620萬美金) 10.皮古拉（Jessica Pegula，女）─1090萬美金(新入榜) *資料來源：富比士網站

富比士報導指出，即使費德勒年收入仍高達9500萬美金，仍是傲視群雄，但由於已經退役，不列入排名，此外還有去年第三名的小威廉絲(Serena Williams)也退出前十榜外。另外富比士分析說，連同退出榜外的錦織圭、大威廉絲，這次前十的平均年紀為26歲，比去年下降整整5歲，此外，一半是女性球員，這也是這項排行榜設立16年以來首見。

富比士還分析說，過去一年收入最高的10位球員總共賺到了1.96億美元。這個數字比去年的3.16億美元總收入下降了38%，比2020年創紀錄的3.43 億美元下降了43%，主要也是受到費德勒與小威廉絲退休所致。