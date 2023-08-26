美網／許育修美網3連勝勇闖會內賽 歷年來第5名男單台將

台灣網球好手許育修今天在美國網球公開賽男單會外賽最終輪，以7比5、6比3擊退地主外卡選手梅約，拿下3連勝，成為有史以來第5名登上美網男單會內賽舞台的台灣選手。

24歲的許育修延續8月在成都世界大學運動會勇奪男雙、混雙、男團3金的氣勢，在美網會外賽連過2關，闖進最終輪。

許育修會外賽最終輪對手為持外卡參賽的美國選手梅約（Aidan Mayo），雙方生涯首度交手，許育修首盤在躲過第9局破發危機後，把握盤末機會，攻破對手發球局，以7比5先下一城。

雙方次盤同樣僵持至盤末，許育修第8局再度破發得手，以6比3贏得勝利，許育修繼今年初澳洲網球公開賽後，再度闖進大滿貫會內賽。

不僅如此，許育修還成為繼盧彥勳、王宇佐、莊吉生、曾俊欣後，歷年來第5名前進美網男單會內賽的台灣選手。