網球／阿爾卡拉斯19歲就登頂 前球王教練：他只發揮6成能力

年僅19歲的西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在美網奪冠，成為史上最年輕的球王。他的教練、也曾當過世界第一的費雷洛（Juan Carlos Ferrero）在賽後表示愛徒「只發揮6成的能力」！

外界以及阿爾卡拉斯本人都對自己能那麼年輕就拿下大滿貫感到驚訝，費雷洛則表示不驚訝：「我認為他生來就是為了參加這樣的比賽，我第一眼看到阿爾卡拉茲，就知道他與眾不同。我非常清楚他有這個能力，因為我每天都和他一起訓練，我知道他在球場上能打出什麼。」

回憶起過往阿爾卡拉斯，費雷洛表示：「12歲時就曾到網球學院訓練，那時身材很不起眼，但大家都在討論他，當時的實力不輸現在，不過是身材縮小版。」阿爾卡拉斯15歲正式進到學院，但還是瘦得跟竹竿一樣，雖然速度很快，但沒有什麼肌肉。

被問到卡洛斯未來能走多遠時，費雷爾表示：「我覺得他只發揮6成的能力，還有很多地方可以進步，他現在是球王了，我們會提醒他，必須繼續贏下去。」「他的發球和反拍都要再加強，擊球時必須保持穩定，還有心態的保持，這些是每個球員在退休之前都要注意的細節。」

是否能像費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、約克維奇（Novak Djokovic）一樣取得非凡的紀錄。費雷洛表示，要實現他們做得事非常困難，他們有20多個大滿貫，卡洛斯現在只有1個。不過他也補充道：「可是誰知道呢？我認為他有潛力成為最好的球員之一。我們要做的就是嘗試看看。」