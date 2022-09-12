美網／網球世代交替 小蠻牛、斯威雅蒂網壇新世代接班

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯和波蘭籍小將斯威雅蒂這兩天在美國網球公開賽封王稱后，正式宣告納達爾、費德勒、約克維奇「三巨頭」與小威廉絲的時代步入尾聲，世代接班正在上演。

法新社報導，本屆美網塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）因未接種疫苗被拒於門外，只能指望明年挑戰第22座大滿貫賽冠軍；41歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）持續缺席；坐擁22座大滿貫賽冠軍的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）第4輪早早出局，在在證明這「三巨頭」主宰網壇的時代即將告終。

女子網壇同樣看到1位指標性選手的離開，40歲的小威廉絲（Serena Williams）今年在紐約感性告別，正式高掛球拍。

小威本屆美網女單第3輪出局，納達爾男單16強遭到淘汰，這是2003年以來，大滿貫賽事男、女單8強第一次看不到小威、納達爾、約克維奇、費德勒當中任何一人的身影。

瑞典傳奇球星韋蘭德（Mats Wilander）告訴歐洲體育專業頻道Eurosport：「這絕對顯示世代正在交替，顯然部分原因和年紀有關，對費德瑞而言。」

「有些部分和納達爾備戰打得比賽不夠有關；當然，這和約克維奇因為沒接種疫苗被拒參賽有很大關係。」

「但男網比賽的深度也讓人難以置信。」

更增添韋蘭德說法說服力的是，本屆美網男單4強出現4張新面孔，包括首次打進4強的美國新生代帝亞佛（Frances Tiafoe）和俄羅斯好手斯卡查諾夫（Karen Khachanov），以及分獲冠、亞軍的艾卡拉茲（CarlosAlcaraz）和魯德（Casper Ruud）。

19歲的阿爾卡拉斯一時間當然還沒辦法讓納達爾、費德勒、約克維奇完全銷聲匿跡，但他認同世代交替正在發生。

這位西班牙小將在本屆美網男單8強鏖戰5小時15分擊敗義大利新星辛納（）後表示：「只要納達爾、約克維奇和費德勒還在，最厲害的就是他們，他們之間的競爭會最受矚目。」

「但辛納和我代表的是，我們屬於現在，前途無量。」

阿爾卡拉斯的教練費雷洛（Juan Carlos Ferrero）警告，別期待阿爾卡拉斯會創下與「三巨頭」一樣的大滿貫賽成就。

「我想，要達到他們在網壇的成就，會非常、非常困難。我們是在講22座大滿貫賽冠軍，而他只有1座。」

「但誰知道呢？我想，他有球技，也有潛力成為佼佼者。」

帝亞佛則認為，現在男網實力普遍堅強，在後「三巨頭」時代中，很難看到過去1、2位球員壟斷的狀況。

「看到新時代來臨真的很酷，我不覺得以後會有三巨頭，大概會有十二巨頭之類的，有好多人打得很棒。」

斯威雅蒂。 法新社

女子網壇方面，斯威雅蒂（Iga Swiatek）挾著熱騰騰贏得的美網女單冠軍，極有希望補上小威位置，以及澳洲名將芭蒂（Ashleigh Barty）25歲就告別網壇後留下的空缺。

21歲的斯威雅蒂昨天直落兩盤拍落突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），勇奪生涯第3座大滿貫賽女單冠軍。這也是斯威雅蒂繼2020和2022年在紅土賽事法國公開賽封后後，首次在硬地賽事拿到大滿貫賽女單冠軍。

斯威雅蒂本季在7項賽事封后，其間還締造了驚人的連勝37場比賽紀錄。

最擅長紅土比賽的斯威雅蒂表示，在紐約硬地拿到冠軍，可以看成生涯心理上的分水嶺。她甚至霸氣宣示：「天空才是我的極限。」

她說：「本季剛開始，我就知道我可能會在世界女子職業網球協會（WTA）賽事有些好表現，我在澳洲公開賽（Australian Open）也打進4強。」

「但那時我還不確定，我的程度是不是真能贏得大滿貫賽冠軍，特別是在美網，速度這麼快的硬地。」

「當時我不認為那一定會發生，現在這就像讓我確定了，天空才是我的極限。」