快訊

前代威爾斯親王號的悲情宿命 與專剋友軍的墨爾本號

網瘋傳男神李易峰私密床照 被爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／阿爾卡拉斯911封王有感 輸家魯德盛讚新球王奇才

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
美網今天落幕，最終由西班牙小將阿爾卡拉斯(左)抱走冠軍，挪威一哥魯德(右)拿下亞軍。 新華社
美網今天落幕，最終由西班牙小將阿爾卡拉斯(左)抱走冠軍，挪威一哥魯德(右)拿下亞軍。 新華社

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天贏得美國網球公開賽男單冠軍，以19歲（2003年5月5日出生）之齡成為史上最年輕球王，他說：「這是從小就夢想的事，我真的非常、非常努力。」

阿爾卡拉斯以 6：4、2：6、7：6、6：3擊敗23歲挪威好手魯德（Casper Ruud），獲得生涯首座大滿貫冠軍，賺進230萬美元獎金；魯德在這回的美網決賽輸給阿爾卡拉斯，吞下生涯對戰3連敗，這也是他繼6月份法國網球公開賽決賽不敵「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）後，抱回的第2座大滿貫亞軍。

從美網首戰拚到今天封王，阿爾卡拉斯足足花了23小時40分，成為近23年男選手在大滿貫賽最長紀錄，他說：「必須在球場上付出一切，非常努力贏得這座冠軍，真的有點累了。」

阿爾卡拉茲拿下生涯首座大滿貫冠軍，也確定將成為新科世界球王。 新華社
阿爾卡拉茲拿下生涯首座大滿貫冠軍，也確定將成為新科世界球王。 新華社

今天是911事件21周年，阿爾卡拉斯也在賽後頒獎典禮上向美國球迷致意，他表示，把這個日子當成正常的一天，會和所有人一起記住這一天。

魯德也說，會為所有受到這起悲慘事件影響的人祈福，永遠不能忘記這件事。

美網決賽開打前，已經確定贏家就是球王、輸家是世界第2，魯德無緣為挪威寫下空前紀錄；他表示，兩人賽前都知為何而戰，輸球當然失望，儘管當不成球王，成為世界第2也不錯。

魯德說：「阿爾卡拉斯是體育界稀有人才，讓我們看看他的生涯會如何發展，一切都朝正確方向進行。」

今年法網、美網都飲恨奪亞的魯德表示，輸球固然失望，不過當世界第二也不錯。 法新社
今年法網、美網都飲恨奪亞的魯德表示，輸球固然失望，不過當世界第二也不錯。 法新社

為期兩周的美網落幕，本屆賽事湧進77萬6120人觀戰，超越2019年73萬7872人，寫下新紀錄。

美網 阿爾卡拉斯 魯德

延伸閱讀

美網／「小蠻牛」阿爾卡拉斯首次封王 成ATP最年輕球王

美網／「天空才是極限」新科冠軍看音樂劇、吃甜點慶祝

美網／球后登頂！斯威雅蒂奪第3冠寫多項紀錄

美網／球后斯威雅蒂擊敗加博 女單首度奪冠

相關新聞

美網／「小蠻牛」阿爾卡拉斯首次封王 成ATP最年輕球王

美國網球公開賽今天進行壓軸男單決賽，19歲西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）歷經3小時20分，以...

美網／阿爾卡拉斯911封王有感 輸家魯德盛讚新球王奇才

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天贏得美國網球公開賽男單冠軍，以19歲（2003年5月5日出...

美網／斯威雅蒂封后 獎盃很「甜美」

2022年賽季成波蘭「世界球后」斯威雅蒂豐收年，除登上世界第一、摘下個人第2座法網金盃，昨天凌晨的美網決賽她再以6：2、...

美網／「天空才是極限」新科冠軍看音樂劇、吃甜點慶祝

波蘭「世界球后」女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天美網決賽以6：2、7：6（7：5）拍下突尼西亞好手加博（Ons...

美網／斯威雅蒂奪冠成波蘭第一人 傳奇讚前途光明

波蘭「世界球后」女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天美網決賽她以6：2、7：6（7：5）拍下突尼西亞好手加博（On...

美網／球后登頂！斯威雅蒂奪第3冠寫多項紀錄

20歲就登上「世界球后」寶座，波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）以37連勝證明身手，其中包括打下法網金盃，今天2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。