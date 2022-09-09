美網／豪門千金選手展露真性情 賽後記者會開喝啤酒引發熱議

世界排名第8的美國「富豪千金」佩古拉 （Jessica Pegula）在美網8強不敵波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），他在賽後記者會上直接開喝啤酒舒壓，真性情的表現獲得球迷稱讚。

佩古拉的父親是NFL水牛城比爾、NHL水牛城軍刀隊的老闆，身家高達67億美元。不過佩古拉致力於發展他的網球事業，目前世界排名第8。

佩古拉被斯威雅蒂直落兩盤淘汰，賽後他出席記者會，手上拿著啤酒，接受媒體提問時他直接回答，「我喜歡海尼根！好，我試著為藥檢排尿，緩解輸球的心情。」

.@JLPegula is all of us after a hard day's work 😂🍺 pic.twitter.com/VhnC5hQTLT — US Open Tennis (@usopen) 2022年9月8日

美網官方也在社群分享畫面後寫道，「佩古拉就像努力辛苦工作一整天後的我們一樣。」球迷們在留言區紛紛留言，「記者會就該這樣」、「他成為我最愛的球員」、「慶幸的是，我們不用在工作後驗尿」。不過也有人認為這樣的行為不應該被鼓勵。