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啦啦隊女神26歲忍痛引產 準婆婆1句話超惡毒

美網／豪門千金選手展露真性情 賽後記者會開喝啤酒引發熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
佩古拉在記者會喝啤酒。 截自記者會畫面。
佩古拉在記者會喝啤酒。 截自記者會畫面。

世界排名第8的美國「富豪千金」佩古拉 （Jessica Pegula）在美網8強不敵波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），他在賽後記者會上直接開喝啤酒舒壓，真性情的表現獲得球迷稱讚。

佩古拉的父親是NFL水牛城比爾、NHL水牛城軍刀隊的老闆，身家高達67億美元。不過佩古拉致力於發展他的網球事業，目前世界排名第8。

佩古拉被斯威雅蒂直落兩盤淘汰，賽後他出席記者會，手上拿著啤酒，接受媒體提問時他直接回答，「我喜歡海尼根！好，我試著為藥檢排尿，緩解輸球的心情。」

美網官方也在社群分享畫面後寫道，「佩古拉就像努力辛苦工作一整天後的我們一樣。」球迷們在留言區紛紛留言，「記者會就該這樣」、「他成為我最愛的球員」、「慶幸的是，我們不用在工作後驗尿」。不過也有人認為這樣的行為不應該被鼓勵。

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