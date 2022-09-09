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美網／基里洛斯情緒失控遭開5張罰單 超過百萬拿到罰款冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
「壞小子」基里洛斯脾氣暴躁，再榮登本屆美網罰款王，也是歷屆網壇罰款的王者。 路透社
「壞小子」基里洛斯脾氣暴躁，再榮登本屆美網罰款王，也是歷屆網壇罰款的王者。 路透社

澳洲網球好手「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）今年狀態絕佳，先是在溫網拿到亞軍，又生涯首度闖入美網8強，不過他火爆的脾氣依舊讓他損失不少錢，美網大會公布本屆基里洛斯的罰款金額，總計5張罰單高達3.7萬美元(約台幣111萬元)，讓他再度拿下本次賽會的罰款冠軍。

由於溫網拿下亞軍，基里洛斯被視為美網冠軍熱門，但沒想到他在8強不敵俄國好手卡查諾夫（Karen Khachanov），賽後基里洛斯再度情緒失控，當眾摔爛兩支球拍，這也讓他再度得到罰款。他賽後接受採訪時表示，「我覺得自己很糟糕。我覺得我讓很多人失望了。」

基里洛斯的罰款的原因有百百種，光是本次賽會就有「違反體育道德行為」、「濫用球拍或設備」、「辱罵不雅字眼」等原因，甚至失控怒吼女友在內的自家團隊。有媒體估計媒體，他職業生涯罰款已將近70萬英鎊，真是前無古人後無來者，網壇罰款歷史上的王者。

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