美網／全家在網球中心辦公室生活 帝亞佛翻轉人生洛迪克喊讚

世界排名第26的美國地主好手帝亞佛（Frances Tiafoe）在美國網球公開8強賽事中，再度以下犯上，直落三擊敗世界排名第11的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev），成為自1972年艾許（Arthur Ashe）來首位闖進美網4強的美國黑人球員，也是16年來首位地主球員。

Frances Tiafoe becomes the first Black 🇺🇸 man to reach a #USOpen semifinal since Arthur Ashe in 1972.



He did it on the court named after Ashe. #BeOpen pic.twitter.com/IEJtqCe2vo — US Open Tennis (@usopen) 2022年9月7日

帝亞佛的父母來自獅子山共和國，父母先後在1993年、1996年移民美國。移民後生下雙胞胎，帝亞佛的父親在大學內的網球中心獲得一份保全的工作，網球中心提供一間辦公室，於是一家四口就一起在這生活。

由於父親的員工身分，讓帝亞佛從5歲開始就可以在網球中心免費打球。在8歲那年遇見了恩師米夏(Misha Kouznetsov)，米夏看中帝亞佛的潛力，提供他裝備、幫他報名比賽，他也不負眾望地在9歲那年拿到第一座冠軍。15歲那年參加青少年一級賽事Orange Bowl冠軍，成為該賽事最年輕奪冠選手。

2015年帝亞佛開始進入職業賽事，2019年的澳洲網球公開賽終於闖入8強，可惜不敵西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）。今年他在美網16強再度面對納達爾，成功爆冷獲勝，並且在8強賽事中擊敗羅布列夫闖入4強，創下生涯最佳紀錄。

帝亞佛也是自1972年艾許（Arthur Ashe）來首位美國黑人球員闖進美網4強。賽後訪問時他說，「這真的太瘋狂了，24小時前我才拿下人生中最難忘的一勝，24小時候又贏得這場重要的勝利，要刷新歷史很困難，不過我做到了，我打進四強了。」

帝亞佛成為自羅迪克(Andy Roddick)16年來首位晉級美網4強的地主球員。羅迪克也現身在球場觀戰，羅迪克接受採訪時表示「我非常喜歡他的比賽方式和活力，在這個國家，我們需要非常優秀而且很有趣的人，他擁有這項特質。」

帝亞佛4強對手是年僅19歲就已經世界排名第4的西班牙天才阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。