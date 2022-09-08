美網／爆乳網紅7秒暢飲啤酒搶鏡 選手都哈：想跟她喝一杯

去年曾在美網將啤酒一口乾而獲得關注的網美梅根（Megan Lucky），在今年又出現在美網的觀眾席，他也再度重演他的爆紅動作，並獲得法國好手佩爾（Benoit Paire）邀請表示「希望明年能與他共飲啤酒」。

梅根（Megan Lucky）由身材火辣因此在Instagram小有名氣，更獲得了7.5萬的粉絲追蹤，而他今年再度於觀眾席上豪飲啤酒，讓美網官方表示，梅根幫助這項大賽建立了新的傳統，他本人也在自己的社群發上對比影片，發現去年僅花6秒就喝完一杯啤酒，今年則多花了一秒，對此就有網友在影片下方留言:「傳奇」一詞致敬他。

而想與梅根「喝一杯」的佩爾，在美網首輪就遭到英國一哥諾里（Cameron Norrie）以秋風掃落葉的姿態連拿3盤淘汰出局，此外，今年為止佩爾在26場比賽中僅贏4場，男單世界排名更狂跌至173名，與2016年巔峰時期的19名相去甚遠，據傳他是因為憂鬱症所苦而影響場上表現，對此他也表示自己已在接受治療:「我不知道何時會好起來，但我知道我需要幫助，我得在場上表現更好。」

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佩爾（Benoit Paire） 美聯社