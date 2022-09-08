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美網／球后再寫紀錄 斯威雅蒂拍下地主首闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
現任「世界球后」斯威雅蒂成近6年首度打進最後4強的女單頭號種子。 美聯社
現任「世界球后」斯威雅蒂成近6年首度打進最後4強的女單頭號種子。 美聯社

打進美網女單8強就成波蘭網球史第一人，現任「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天將紀錄繼續推進，她耗時1小時又53分鐘以6：3、7：6（7：4）力退地主皮古拉（Jessica Pegula），搭上4強末班車，也成近6年首度打進最後4強的女單頭號種子。

今年曾打下超狂37連勝紀錄的斯威雅蒂，今天和皮古拉打得辛苦，第二盤的12局兩人就10度互破，包括斯威雅蒂兩度的「賽末發球局」都失守，直到「搶7」才辛苦奪勝。

「她是很棒的球員，我試著把她壓在底線，但她很擅長接發球，所以將壓力加到我身上，這就是為何最後會進入搶7。」斯威雅蒂評論說。

今年美網冷門不斷，許多高位種子早早落馬，斯威雅蒂是單打8強唯一擁有大滿貫資歷的選手，如今再過一關，首度打進美網4強的她承認，儘管賽前希望打下最好成績，但從沒預期自己能進入最後4強，「我真的很開心有降低期望值，因為今天是很艱難的比賽，我認為這是場水準很高的比賽，很高興我有掌握住。」

斯威雅蒂成為2016年小威廉絲（Serena Williams）後第一位打進美網女單4強的頭號種子，今天也是她本季第55場勝利，最近一次單季勝場數超越她的就是澳洲退役前球后芭蒂（Ashleigh Barty）2019年的57勝。

斯威雅蒂今年已6冠在手，若是美網再登頂，7冠就將追上2014年的小威單季冠軍數。

現任球后4強將對決日場拿下勝利的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka） ，另組4強組合是突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）對上法國賈西亞（Caroline Garcia）。

美網

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