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美網／全球最有錢運動員是她！首闖女單8強身價連喬丹都望塵

聯合新聞網／ 綜合報導
美國女將皮古拉，生涯首闖美網女單8強，家族身價使得她成為全球最有錢的運動員。 法新社
美國女將皮古拉，生涯首闖美網女單8強，家族身價使得她成為全球最有錢的運動員。 法新社

當今女網「美國一姊」28歲的皮古拉（Jessica Pegula），於今天在美網女單16強以6：3、6：2擊敗曾獲兩屆溫網冠軍32歲捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova），生涯首度闖進美網女單8強，這也是她今年第三個闖進8強的大滿貫賽，成績越來越好的她，下一戰要對抗球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），爭取個人在大滿貫賽最佳成績，然而她的身價連喬丹(Michael Jordan)都望塵莫及，但她卻想用實力來證明自己。

據英國「星報」報導，家族資產目前高達67億美元(約台幣2010億)，身為美國石油、地產大亨及擁有一支職業冰球隊，全球排名第345的億萬富翁泰瑞．皮古拉（Terry Pegula）女兒，皮古拉已是全球最有錢的運動員，連喬丹總資產也只有她家族的四分之一左右，就算贏得美網冠軍獎金260萬美元，對她而言也只是零錢而已。

報導指出，在她贏得女單16強賽之後，這位世界排名第八的選手表示，盡管她擁有非常富有的背景，但她已獲得了她做為一名網球球員該有的地位，而非是靠錢。她受訪時說，「人們常會對我做出假設，即使他們無法理解，但我認為我在網球界的努力獲得肯定。」確實，她可以好好繼承父親的資產，過著富裕的生活，但她卻選擇成為運動員這條路，如今世界排名進軍前10，也是美國目前女單排名最高的選手。

報導指出，喬丹雖是全球運動員最成功的典範，且在退休後事業也做得有聲有色，使得他資產已達17億美元，但相較於皮古拉家族的資產，仍是遠遠不及。因此，若皮古拉能在美網女單奪冠，那將是震驚全球的大事。

美網

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