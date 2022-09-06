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美網／被當年16歲小伙子打敗！帝亞佛8年前曾是納達爾陪練

聯合新聞網／ 綜合報導
美國網球好手帝亞佛。 美聯社
美國網球好手帝亞佛。 美聯社

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今日在美國網球公開賽16強迎戰世界排名26的美國地主好手帝亞佛（Frances Tiafoe），卻意外以4:6、6:4、4:6、3:6爆冷遭到淘汰，帝亞佛打出生涯代表作，也中斷納達爾連續16項大滿貫都闖進8強的紀錄。

《Tennis　TV》特別翻出2014年16歲的的帝亞佛與納達爾練球的畫面，沒有想到當時青澀的小男孩，8年後在家鄉球迷面前，賞給對手納達爾今年大滿貫的第一敗。

24歲的帝亞佛因外形酷似NBA球星詹姆斯（LeBron James），有網球詹姆斯的封號。賽後詹姆斯也發推特表示，「恭喜年輕的國王，你贏得了這場比賽！」帝亞佛則透露，「我當時在想，要他一發文我就馬上轉發嗎？還是裝作很酷，假裝沒看到，三個小時後再轉發」

帝亞佛是繼2018年伊斯納（John Isner）後首位闖進美網男單8強的地主選手，也追平自己在2019年澳網8強的最佳紀錄。納達爾則中斷連續16項大滿貫都闖進8強的公開年代第5長紀錄，也終止了個人大滿貫賽的22連勝。

帝亞佛下一輪的對手是世界排名第11的魯布列夫（Andrey Rublev）。

美網

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