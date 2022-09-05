美網／高芙直落二擊敗張帥 首闖家鄉大滿貫女單八強

美國18歲小將高芙今天以兩盤7：5，直落二擊敗中國女將張帥，生涯首度打進大滿貫美國網球公開賽八強。

來自喬治亞州亞特蘭大的高芙（Coco Gauff）是這次美網女單第12種子，今天花了1小時又57分鐘解決張帥，接下來她將在8強戰對上法國好手賈西亞（Caroline Garcia）。

在今年球季以前，高芙在美網從挺進第四輪。而6月份曾在法網殺進決賽的高芙，今天面對老經驗的張帥，也費了好一番功夫才獲勝晉級，33歲的張帥則因關鍵時刻未能沉著應戰而付出代價。

首盤高芙突破了張帥的最後一個發球局，率先取得6：5領先，接著以7：5拿下首盤。次盤張帥在攻破高夫的發球局後，一度握有5：3優勢，有絕佳的機會扳平盤數，可惜未能如願。

反觀高芙在比賽尾聲連下4局，包括兩度破發成功，最終順利闖進美網女單八強。