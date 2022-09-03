美網／梅迪維夫挫吳易昺晉美網4輪 下一場迎戰基爾喬斯

衛冕的俄羅斯網球好手梅迪維夫今天以6比4、6比2、6比2直落三輕取中國資格賽選手吳易昺，晉級美網第4輪。下一戰他將迎擊澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios），精彩可期。

路透社報導，梅迪維夫（Daniil Medvedev）頭兩輪力克美國選手柯茲洛夫（Stefan Kozlov）和法國選手瑞德克內希（Arthur Rinderknech），今天淘汰吳易昺之戰拍出12記愛司球，逼出12個破發點6度得手，十分具有衛冕成功之相。

梅迪維夫談到衛冕時說：「如果要問我，哪些地方可以改進，我認為不多，也許應該減少一些雙發失誤。不過這也只是以吹毛求疵的標準來看，否則這已經算是高水準的比賽。」

他說：「如果我保持下去，就很有可能打出輝煌戰績，不過下一戰可不容易，我會設法好好恢復體力，全力以赴。」