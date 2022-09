美網／小威廉絲告別網壇 詹皇、伍茲等名人發文致敬

美國網球名將小威廉絲今天在美國網球公開賽女單第3輪淘汰出局,可能是她在網壇告別賽。美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬、美國退役球星暨WTA創始人金恩夫人等名人紛紛對她致敬。

路透社報導,坐擁23座大滿貫賽單打冠軍的小威廉絲(Serena Williams),在美國網球公開賽(U.S.Open)第3輪以5比7、7比6(7比4)、1比6輸給澳洲女將湯姆伊諾維奇(Ajla Tomljanovic)。橫跨不同體育項目的現役及退休一流運動員隨後在社群媒體發文,讚頌小威過去25年的輝煌成就。

蜜雪兒歐巴馬(Michelle Obama)在推特(Twitter)發文表示,「恭喜小威廉絲,這是多美妙的一段職業歷程!能夠看到一個來自(加州)康普敦(Compton)的小女孩成長為史上最偉大運動員之一,我們是多麼幸運」。

她說:「我的朋友,我為妳感到驕傲-而且我等不及要看到妳繼續運用妳的才華改變生活。」

前世界女網排名第一的金恩夫人(Billie Jean King)今天親自來到球場觀賽,她隨後推文說,小威廉絲依舊會是聚光燈的焦點。

金恩夫人表示:「她了不起的職業生涯,在網球史上留下深遠影響。然而,她最大的貢獻可能還沒有到來。感謝妳,小威,妳的旅程會繼續下去。」

美國男子泳壇傳奇人物「飛魚」菲爾普斯(MichaelPhelps)表示,小威廉絲不僅改變了網球運動,更激勵了下一代。「她的網球成就有目共睹,但我最欣賞她的一點,是她就是不會放棄。」

菲爾普斯說:「不論是在場上或場下,她的意志力、力量、決心…她就是永遠不放棄。她是我們所有人的最佳典範。」

小威廉絲8月31日曾表示,高球巨星老虎伍茲(Tiger Woods)是她仍在打球的主要原因之一。

法新社報導,拿過15座四大賽冠軍的老虎伍茲,當天在小威球員包廂觀看她在美網第二輪與世界排名第2的康塔薇特(Anett Kontaveit)苦戰3盤勝出。他今天也在社群媒體發文讚揚小威。

老虎伍茲推文說:「小威,妳不論在場上和場下都是最棒的,感謝妳激勵我們所有人追求自己的夢想。我愛妳,小妹。」

美國18歲女網新星、世界排名第12的高芙(CocoGauff)說,小威是她繼續追夢的原因。

高芙表示:「妳帶給我的影響,遠遠超越所有文字能夠形容,我只能說謝謝妳,謝謝妳,謝謝妳,GOAT(Greatest Of All Time,史上最偉大運動員)。」

美國職籃NBA球星詹姆斯(LeBron James)同樣形容小威是GOAT。他發布影片說:「恭喜妳,妳有一段了不起的職業生涯。」

「妳為體育、為女性所做的一切是前所未有的,很榮幸能夠觀看妳的旅程,看妳征服自己設定的所有目標」。「不論贏、輸或平手,我們知道妳是最棒的。」

NBA傳奇球星魔術強森(Magic Johnson)對小威激勵了其他非裔運動員致意。

他發布推文表示:「我們剛剛見證了GOAT的最後一場美網比賽,那就是小威廉絲!!小威對體育、網球比賽、全世界、每個小女孩,甚至對全球每個非裔小女孩,都意義重大。」

美國知名脫口秀主持人歐普拉(Oprah Winfrey)形容小威是「女英雄,永遠的傳奇」。美國田徑女將菲麗絲(Allyson Felix)說,小威的成就「我永遠不會忘記」。

#SerenaWilliams THANK YOU 🐐!! You’re so damn DOPE!! 👏🏾👏🏾👏🏾🙌🏾🙌🏾🤎 https://t.co/5tSbzz7UHw